Deve scontare 10 anni per rapine, arrestato latitante a Niscemi

L'operazione dei carabinieri - VIDEO

NISCEMI – I carabinieri del reparto territoriale di Gela e della stazione di Niscemi hanno arrestato un pregiudicato di 53 anni, nato a Vittoria ma residente a Niscemi, che era latitante dal maggio 2024. L’uomo doveva scontare la pena complessiva di 10 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione per condanne definitive per reati di rapina aggravata, furto aggravato e lesioni personali aggravate commessi tra il 2012 e il 2016 a Piazza Armerina, Valguarnera, Mirabella Imbaccari e Niscemi.

In particolare, le indagini condotte all’epoca avevano consentito di individuare l’autore, in concorso, di una serie di rapine ad anziani. L’arresto è il frutto di un’intensa attività investigativa condotta dai carabinieri di Niscemi che avendo appreso che il ricercato potesse essere all’estero, hanno monitorato i familiari in attesa che il latitante rientrasse in Sicilia per andarli a trovare.

Avuta la contezza della presenza sua presenza a Niscemi i militari hanno fatto irruzione in casa, dove i parenti inizialmente hanno negato la sua presenza. Scattata la perquisizione i militari lo hanno scovato in una stanza e arrestato. I familiari sono stati denunciati, il latitante è stato condotto nel carcere di Gela.