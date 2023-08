Dg della sanità, Schifani: “Non dispongo dell’elenco” – REAZIONI

Gli interventi del governatore, la nota del presidente della Commissione Salute Laccoto e quelle dei deputati regionali

PALERMO – “La Presidenza della Regione non dispone dell’elenco dei candidati idonei alla nomina a manager di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane”. Sono le parole del presidente della Regione Renato Schifani, dopo la pubblicazione dei nomi degli “idonei” nella selezione dei nuovi direttori generali in Sicilia. LEGGI L’ELENCO DEI 49 IDONEI – TUTTI I NOMI

La procedura di selezione

“La Commissione regionale per la selezione dei candidati – aggiunge il presidente – infatti, non ha ancora comunicato la conclusione della procedura valutativa. Quando i relativi atti saranno sottoposti alla Presidenza, ci riserviamo di valutare la coerenza di questi ultimi con le prescrizioni previste dal bando, votato all’unanimità dalla giunta di governo, e dalla legge”.

Interviene il presidente Laccoto

Giuseppe Laccoto, presidente della commissione Salute dell’Ars, ha convocato tutti i componenti per il 9 agosto alle 11.00. “All’ordine del giorno – fa sapere Laccoto – un approfondimento sulla procedura di selezione dei professionisti idonei al conferimento degli incarichi di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale e sulla relativa adozione dell’elenco di idonei, in conformità alla normativa nazionale”.

Il presidente Laccoto ha invitato all’incontro l’assessore regionale Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino e il dirigente generale dell’Ufficio legislativo e legale Giovanni Bologna.

Le reazioni

La procedura di selezione dei nuovi dirigenti generali della sanità ha acceso i componenti della commissione Sanità, a partire dal deputato regionale autonomista Giuseppe Lombardo, intervenuto poche ore fa contestando il metodo usato dalla commissione di selezione (LEGGI).

Dura la presa di posizione del M5S, che interviene attraverso il capogruppo Antonio De Luca. “All’elenco degli idonei – dice De Luca – per il concorso che stabilirà chi dovrà guidare le aziende della sanità siciliana c’è solo un commento da fare, sta per ripartire la giostra della lottizzazione. E finché la politica, non ci stancheremo mai di dirlo, non la smetterà di farla da padrone in questo mondo, avremo un sistema sanitario pessimo come quello attuale. Se si vuole veramente cambiare qualcosa, la politica deve essere messa fuori dalla sanità”.

“Tra l’altro – conclude De Luca – anche la procedura adottata non è la più ortodossa, La notizia di questi due elenchi ha colto di sorpresa la stessa commissione, che ha deciso di riunirsi mercoledì prossimo, invitando il governo, per vedere chiaro sulla vicenda”.