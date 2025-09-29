Di Paola: “Dopo nove mesi vertice dell’Asp di Palermo ancora vacante”

Il coordinatore M5s commenta l'intervista di Schifani a LiveSicilia

PALERMO – “Mi fa specie leggere che il presidente Schifani si occuperà ‘immediatamente’ della nomina del nuovo direttore Asp di Palermo. Una immediatezza relativa considerando che il vertice è vacante da 9 mesi e che evidentemente in ballo ci sono i soliti equilibri politici da assecondare, il tutto mentre le liste d’attesa per una visita o un esame sono infinite e i pazienti aspettano intere giornate nei pronto soccorso”. Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle e vice presidente dell’Ars Nuccio di Paola a proposito delle dichiarazioni rese dal presidente della Regione Renato Schifani in tema di sanità in una intervista a LiveSicilia.

“L’immediatezza non è certamente la principale caratteristica del governo Schifani considerando che la Sicilia vive emergenze ormai croniche praticamente in ogni settore, dalle infrastrutture alla viabilità, dall’acqua ai rifiuti”, conclude Di Paola. Nell’intervista il governatore ha annunciato tempi brevi per la nomina del nuovo manager dell’Asp.