Di Paola: “La riforma dei Consorzi di bonifica penalizza i lavoratori”

"Polvere sotto il tappeto"

GELA (CALTANISSETTA) – “La situazione di difficoltà che coinvolge i lavoratori del consorzio di bonifica di Gela conferma che la riforma proposta dal governo Schifani in materia di consorzi serviva solo a mettere la polvere sotto il tappeto. Non c’era una visione, non c’era una soluzione per chi da anni svolge un lavoro fondamentale per la Regione. Non possono e non devono essere i lavoratori a pagare i fallimenti del governo Schifani che in tre anni di governo ha fatto solo propaganda e zero fatti”. Lo dice il vice presidente dell’Ars e coordinatore regionale del M5s Nuccio Di Paola.

Solidarietà ai lavoratori

“Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori che per rivendicare i loro sacrosanti diritti a ricevere gli emolumenti messi a rischio da pignoramenti sui conti correnti del consorzio stanno manifestando con il supporto dei sindacati davanti alla sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura – conclude – Porterò la loro voce in tutte le sedi fino a quando il governo Schifani non darà una risposta concreta”.

