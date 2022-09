Di Paola punge De Luca: “Meglio cantante che politico”

Il candidato governatore M5s fa tappa a Messina

MESSINA – “Cateno De Luca? Mi piace di più come cantante che come politico, ed è quanto dire, considerato che non ha certo un’ugola d’oro. Tra lui e Renato Schifani onestamente non so cosa sarebbe peggio per la Sicilia”. Lo ha affermato, a Messina, Nuccio Di Paola, candidato presidente alla Regione per il M5s, a margine della presentazione dei candidati 5 stelle del Messinese all’Ars.

“De Luca è una sorta di fotocopia sbiadita di Crocetta – ha aggiunto – che cerca di scopiazzare e pure male. Come abbiamo liberato Gela da Crocetta, di cui ricordiamo con i brividi l’instabilità politica che portò in Sicilia, libereremo Messina Da Luca, partendo da queste importantissime elezioni. De Luca un giorno fa una cosa e dopo esattamente il contrario. Un esempio? All’Ars il suo uomo di riferimento, prima ha sostenuto Musumeci, non votando pure la nostra mozione di sfiducia contro il presidente, salvo poi annunciare una sua mozione contro Musumeci”.

Di Paola, parlando del suo programma, ha parlato “della minirivoluzione prevista per la governance del sistema sanitario” che “va ridisegnato, riducendo drasticamente il numero delle Asp, tagliando le poltrone ma non le cure, che, anzi, vanno potenziate”. “Basta – ha detto Di Paola – col considerare la sanità una sorta di bancomat elettorale, La politica va messa fuori dalla sanità una volta per tutte. Le Asp vanno ridotte e ridisegnate non più su confini politici ma sulle reali esigenze del territorio. É inammissibile che ci siano territori di serie A e altri di serie B, a seconda della forza del politico locale”.