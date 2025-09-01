 Diciottenne stuprata vicino a una stazione ferroviaria nel Milanese
Diciottenne stuprata vicino a una stazione ferroviaria nel Milanese

La violenza nella notte tra sabato e domenica
CARABINIERI
di
1 min di lettura

MILANO – Una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino a una stazione ferroviaria dove si stava recando a prendere un treno per tornare a casa, nell’hinterland di Milano. La giovane ha subito chiamato aiuto e ora sul caso indagano i carabinieri, come riportano oggi alcuni quotidiani lombardi.

E’ accaduto poco dopo mezzanotte nei pressi di un sottopassaggio a San Zenone al Lambro (Milano), quando la ragazza si stava recando in stazione. Un uomo le si è parato improvvisamente davanti e l’ha trascinata in un’area verde, stuprandola.

Tags:

