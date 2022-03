Diffamazione, niente processo a Massimo Giletti

La querela non era stata presentata dalla persona offesa.

TERMINI IMERESE – Il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, Giuseppina Turrisi, ha annullato il decreto di citazione a giudizio con cui la procura aveva mandato a processo il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti per diffamazione nei confronti dell’ex sindaco di Mezzojuso, Salvatore Giardina. È stata accolta l’eccezione e la richiesta di immediato proscioglimento dell’imputato avanzata dagli avvocati Gioacchino Genchi, Lara Pellegrini, Paolo Siniscalchi, “per mancanza di querela della persona offesa”: la querela, infatti, non era stata presentata personalmente da Giardina bensì da un consigliere comunale, a nome dell’amministrazione, che – come eccepito dai difensori – “non risulta essere persona offesa del reato denunciato”, né aveva alcun titolo a rappresentare “l’amministrazione del Comune di Mezzojuso”, in quanto alla data di presentazione della querela tanto la Giunta che il Consiglio comunale di Mezzojuso erano stati già sciolti col decreto del presidente della Repubblica.