Differenziata, assegnati 3 milioni ai ‘Comuni ricicloni’ PDF

Ecco tutti gli enti locali a cui arriverà il premio

PALERMO – Pubblicato il decreto regionale che assegna le premialità ai Comuni che nel 2020 hanno superato la soglia del 65 per cento di differenziata. Sono 3 milioni le somme divise agli enti locali

L’assegnazione è stata decisa con decreto interassessoriale dell’assessore all’Economia Gaetano Armao e dell’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto. Le risorse sono state divise per metà in base alla popolazione abitante presso i singoli Comune e per l’altra metà in quota fissa.

A ricevere il contributo circa 165 Enti. Il più cospicui vanno alla città di Marsala (105mila euro) a Ragusa (93mila euro) e ad Agrigento (77mila euro).

QUI L’ELENCO CON TUTTE LE ASSEGNAZIONI