Differenziata, Misilmeri miglior comune siciliano sopra i 15mila abitanti

Il riconoscimento del ministero dell'Ambiente, la soddisfazione del sindaco Rosario Rizzolo

MISILMERI – Tra i Comuni premiati da Legambiente durante la trentesima edizione del Premio Comuni Ricicloni 2023 spicca anche Misilmeri unico comune, della Regione Siciliana, sopra i 15.000 abitanti ad avere questo speciale riconoscimento.

Questa speciale classifica, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, già nello scorso anno aveva collocato Misilmeri come migliore Comune Siciliano per la categoria sopra 15mila abitanti. In questa edizione, Misilmeri ha però fatto ancora meglio, migliorando ulteriormente i propri dati, difatti quest’anno si è riusciti a totalizzare ben 78,9% di Raccolta Differenziata per una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 68,5 chili all’anno per abitante.

La soddisfazione del Sindaco Rosario Rizzolo. “Siamo orgogliosi che la città di Misilmeri continui ad essere al primo posto in Sicilia per la categoria Comuni Ricicloni sopra i 15.000 abitanti: questa amministrazione fin dal suo insediamento ha avuto sempre una particolare sensibilità alle politiche ambientali, ma ritengo doveroso ringraziare e condividere questo traguardo con tutti i concittadini Misilmeresi che hanno contribuito in maniera determinante a conseguire questo risultato. Così come rivolgo un ringraziamento particolare agli uffici del Settore Ambiente, agli operatori e alla ditta per la consueta dedizione al lavoro che oggi viene gratificata da questa meritata soddisfazione. Questo premio rappresenta per tutti noi e per la città di Misilmeri un nuovo punto di partenza per nuove sfide da vincere e ci dà entusiasmo e fiducia per continuare su questo percorso, verso nuovi obiettivi e attraverso future iniziative che già stiamo programmando. Continueremo su questa strada e, con l’aiuto dei Misilmeresi, saremo sempre più un modello di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti”.