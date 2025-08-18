Diletta Leotta brilla in Sicilia: compleanno da star nel resort di lusso

Doppia festa a Brucoli per la conduttrice e la figlia Aria FOTO

Diletta Leotta festeggia il compleanno nella sua Sicilia. Sabato 16 agosto la conduttrice catanese ha spento 34 candeline al Mangia’s Brucoli Resort dove la scorsa settimana è approdata con familiari e amici.

Della crew fa parte anche l’inseparabile amica Elodie scortata dal fidanzato Andrea Iannone. Il volto di Dazn non ha festeggiato da sola.

Diletta Leotta con le amiche (Foto Instagram)

Chi ha firmato l’evento esclusivo

Aria Rose, frutto del suo amore per il portiere tedesco Loris Karius, è nata due anni fa, nello stesso giorno della celebre madre.

Il double party è stato curato da Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei Wedding, specialisti nel settore degli eventi di lusso. Ai due wedding designer siciliani, la conduttrice si è affidata per le sue nozze celebrate poco più di un anno fa a Vulcano.

Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei Wedding con Diletta Leotta e Elodie (Foto Instagram)

Compleanno Diletta Leotta, gli allestimenti

Diletta Leotta ha posato davanti alla torta a tre piani con marito e figlia. A tre piani anche il dolce della piccola Aria Rose.

La zona che ha ospitato la doppia festa prevedeva un corner con palloncini rosa dedicato ai bambini e un tavolo per gli adulti addobbato con delle angurie sezionate ad hoc e utilizzate come portafiori.

Diletta Leotta e Loris Karius con la figlia Aria Rose (Foto Instagram)

La cena placée

La festeggiata ha optato per una cena placée, ovvero un evento formale in cui i posti a tavola sono assegnati preventivamente e segnalati con un cartellino, un segnaposto o un tableau all’ingresso della sala.

La festa di compleanno di Diletta Leotta e Aria Rose (Foto Instagram)

A differenza delle cene informali, dove ciascuno sceglie liberamente dove sedersi, in questo caso la disposizione degli ospiti segue criteri precisi, che possono essere dettati dal galateo, dal desiderio di favorire la conversazione o dalla necessità di dare risalto a figure di particolare importanza.

La cena placée è tipica di matrimoni, eventi aziendali, ricevimenti ufficiali e in generale di tutte quelle occasioni in cui l’ordine e la cura dei dettagli sono parte integrante dell’atmosfera.

La festa di compleanno di Diletta Leotta e Aria Rose (Foto Instagram)

Compleanno Diletta Leotta, gli invitati

Dopo cena, spazio al divertimento con Isa Iaquinta, ex concorrente del “Grande Fratello”, oggi tra le dj più richieste d’Italia e non solo. Tra i familiari presenti all’evento, Rori Leotta e Ofelia Castorina, genitori della festeggiata, il fratello chirurgo plastico Mirko accompagnato dalla compagna Elena, la sorella Ambra e le nipotine.

Diletta Leotta con la figlia Aria Rose e i genitori (Foto Instagram)

Tra gli invitati, oltre ad Elodie e Andrea Iannone, spiccavano Francesca Muggeri, una delle fondatrici del portale Whoopse, il make-up artist Luca Cianciolo e Giulia Cova, stylist di Elodie. “Our day” (“Il nostro giorno”), ha scritto Diletta Leotta a corredo dell’album social della doppia festa.

Diletta Leotta e Isa Iaquinta (Foto Instagram)

Il look di Diletta Leotta

“Dolce come l’anguria, luminosa come solo lei può essere”, è la caption che accompagna la selezione fotografica condivisa su Instagram dall’agenzia Panta Rhei. Un capitolo a parte merita il look sparkling scelto da Diletta Leotta per celebrare i suoi 34 anni.

La conduttrice ha indossato un lungo abito lungo argentato, caratterizzato da una trama a rete brillante che metteva in risalto le forme del corpo e lasciava intravedere un bikini coordinato nello stesso colore.

Diletta Leotta (Foto Instagram)

Mangia’s Brucoli Resort

Il Mangia’s Brucoli Resort, situato lungo la costa di Brucoli e recentemente rinnovato, è una struttura ricettiva di fascia alta affiliata a Marriott. L’hotel a cinque stesse dispone di camere con finiture moderne, alcune delle quali dotate di terrazza, giardino privato o accesso diretto alla piscina.

Gli spazi comuni includono tre piscine all’aperto, un’area benessere, una palestra attrezzata e campi sportivi per diverse attività. La ristorazione è organizzata in più punti dedicati, con proposte che spaziano dalla cucina mediterranea a soluzioni internazionali.

Diletta Leotta con la figlia Aria Rose (Foto Instagram)

La posizione consente di raggiungere facilmente Catania, l’Etna e altre località di interesse della Sicilia orientale. La struttura è inoltre attrezzata per ospitare eventi privati e aziendali, grazie alla presenza di sale dedicate e servizi di supporto.

