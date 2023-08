Diletta Leotta è diventata mamma: “Benvenuta Aria, rinasco con te”

È nata la primogenita della conduttrice e del calciatore

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori. La conduttrice di Dazn e il calciatore, portiere del Newcastle, hanno annunciato, sui social, la nascita della piccola Aria, primogenita della coppia.

Nelle foto pubblicate si vede Leotta tenere in braccio la piccola, accanto al compagno con la didascalia: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

Per Diletta Leotta un compleanno che non verrà mai dimenticato perché festeggerà insieme alla prima figlia. La bimba è nata all’Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì. La conduttrice e il calciatore hanno postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua compagna.