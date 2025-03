Il sindaco Miccichè: "Andiamo avanti"

AGRIGENTO – Roberto Albergoni lascia Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Il direttore generale della Fondazione Agrigento 2025 ha rassegnato le sue dimissioni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a LiveSicilia: “Agrigento Capitale della cultura è un progetto che va avanti – assicura Miccichè -. Lo staff resta al suo posto. La sua è una scelta maturata da tempo. prima di andare via lascerà tutti i dossier pronti, preparerà il tutto mettendo a frutto gli ultimi contatti”.

Albergoni ha rassegnato le dimissioni a poche ore dall’approvazione del bilancio della Fondazione, con la nuova presidente dell’ente, la prefetta Maria Teresa Cucinotta, che aveva anche espresso la volontà di servirsi di un consulente esterno.

Chi è Francesco Albergoni

Albergoni è l’uomo che ha curato il dossier per la candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e diversi progetti come quello di Gibellina Capitale dell’Arte contemporanea per il 2026. Il suo non è l’unico addio che Agrigento capitale ha dovuto registrare. A gennaio, subito dopo l’inaugurazione ufficiale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a lasciare era stato il presidente della Fondazione, Giacomo Minio, dopo una serie di polemiche sulla gestione dell’evento.

