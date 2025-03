Dimissioni dell’assessore Di Mauro, Lombardo l’ha invitato a smentire

La nota dell'assessore

PALERMO – “Circolano varie voci sulle dimissioni di Roberto Di Mauro da assessore di Energia, Acqua e Rifiuti. Proprio oggi l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo lo ha invitato a smentirle e gli ha chiesto di continuare nella sua funzione, nonostante le enormi difficoltà legate sopratutto alla carenza di funzionari. Inoltre nessuno dei deputati in carica appartenenti a Mpa ha dato la propria disponibilità ad entrare in giunta”. È quanto si legge in una nota del partito che inviata, dunque, Di Mauro a continuare con il proprio lavoro.

Su questo argomento il governatore Schifani aveva risposto: “Non ho parlato con lui di questo fatto. Girano notizie su dimissioni ma non posso né confermare e nemmeno smentire. Se lui assumerà questa determinazione, nella correttezza che lo contraddistingue, me lo comunicherà”.

“Oggi ho avuto diverse riunioni ufficiali: una riunione con i dirigenti dell’assessorato e i consulenti del presidente per l’esame della norma che consente l’incremento degli abbancamenti nelle discariche, poi ho avuto riunioni con gli amministratori della discarica di Trapani e di Gela e domani sarò in commissioni Ue. Quelle che sono state riportate dalla stampa in merito a mie possibili dimissioni sono solo indiscrezioni. E’ chiaro che, però, c’è una riflessione in corso che riguarda la mancanza di funzionari e le difficoltà del settore dei rifiuti”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale Roberto Di Mauro