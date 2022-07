Dimissioni Pogliese, la gratitudine degli azzurri

Marco Falcone, commissario provinciale di Forza Italia, affida a LiveSicilia le valutazioni sulla fine anticipata della sindacatura.

1' DI LETTURA

Catania – A quasi ventiquattro ore dalle dimissioni del sindaco di Catania Salvo Pogliese, gli alleati di Forza Italia esprimono gratitudine per il lavoro svolto dall’ormai ex primo cittadino. A parlare con LiveSicilia è il commissario provinciale Marco Falcone: “Le dimissioni di ieri rappresentano la conclusione di una fase che, pur tra notevoli complicazioni e il peso della disastrosa eredità lasciata dalla sinistra, ha portato la città di Catania a conseguire risultati importanti. Il loro rilievo verrà sempre più apprezzato nel prossimo futuro”

“L’Amministrazione comunale – prosegue Falcone – ha saputo porre le basi di un reale risanamento economico e amministrativo dell’ente, rilanciando importanti opere e rimettendo sui giusti binari una macchina che sconta carenze di lunga data. Purtroppo il sindaco Pogliese ha dovuto fare i conti con le contraddizioni della “Severino”, una legge inefficiente e antidemocratica, contraria ai principi basilari dello Stato di diritto”.

Marco Falcone riserva una chiosa personale all’ex compagno di partito (Salvo Pogliese, infatti, è stato eletto sindaco mentre militava in FI). “All’amico Salvo – conclude il commissario – va il ringraziamento da tutta la squadra di Forza Italia Catania perché, grazie allo sforzo compiuto nel tenere in vita la consiliatura, ha consentito di mettere in sicurezza vari risultati, dalla programmazione amministrativa all’attivazione di numerosi cantieri, fino a iniziative turistiche e grandi eventi”.