Dipartimento protezione civile senza dirigenti: “Ecco i rischi”

In sei strutture mancano figure dirigenziali. Nuovo interpello

1' DI LETTURA

Regione siciliana alla eterna caccia di dirigenti per coprire le postazioni vacanti. Ultimo atto di interpello riguarda il dipartimento della protezione civile. In sei strutture dello stesso, infatti, “di cui alcune strategiche per il conseguimento degli obiettivi istituzionali del Dipartimento”, nonostante l’interpello precedente di questa estate “non è pervenuta alcuna adesione e le stesse sono rimaste scoperte”. Così il dirigente generale Salvatore Cocina è stato costretto ad emettere un altro interpello per la ricerca delle figure. Alcune delle quali fondamentali per la gestione delle emergenze in capo al dipartimento ma anche per la programmazione dei fondi Ue.



Dai Fondi ue alle emergenze, cercasi responsabili

In particolare le figure dirigenziali che si ricercano sono destinate andare alla Programmazione regionale ed extraregionale – Attività di programmazione e sviluppo delle attività del Dipartimento con fondi extraregionali; al servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo; nello staff della segreteria tecnica del dirigente generale; nello staff giuridico – legale; nella sala operativa regionale integrata siciliana (Soris) e gestione e Coordinamento delle attività emergenziali ovvero quella struttura che interviene in casi di calamità ma monitora anche gli allarmi; nell’unità per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso, continua l’amministrazione “è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Amministrazione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza”. Ciascun dirigente può essere destinatario di una proposta di incarico anche in assenza di un’espressa manifestazione di disponibilità a ricoprire un determinato incarico dirigenziale. I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti necessari entro le 14 del 15 Novembre.