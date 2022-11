Dipasquale: “Auguri a Galvagno, scopriremo chi si è venduto”

Il commento del deputato dem all'Ars

“Auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ma non si può fare finta di non vedere che alla prima prova importante d’aula il centrodestra si è dissolto e ha avuto bisogno del ‘soccorso’ da parte di alcuni deputati della minoranza”. Lo dice il deputato del Pd al Parlamento siciliano, Nello Dipasquale. “Il Pd ha svolto in pieno il suo ruolo di opposizione tenendo la barra dritta, altri invece hanno già mostrato segni di trasformismo – aggiunge Dipasquale -. Nei prossimi giorni, con la composizione delle commissioni, scopriremo chi si è venduto e per cosa. Il governo Schifani, che dovrà affrontare mille emergenze, rischia di diventare prigioniero dei giochi di potere”.