Dipasquale e le nomine Sac: “Ennesima lottizzazione di poltrone”

CATANIA – “Le nomine della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, rappresentano l’ennesima lottizzazione delle poltrone da parte del centrodestra. Ancora una volta, invece di puntare su competenze e professionalità, si scelgono figure di appartenenza politica, con l’unico obiettivo di premiare gli uomini di partito rispetto agli uomini delle imprese che tanto hanno fatto e faranno per la nostra Sicilia”. Lo dice Nello Dipasquale, deputato del Pd all’Ars.

“Serve una governance capace”

“Negli anni – prosegue Dipasquale – abbiamo chiesto più volte il rilancio dell’aeroporto di Comiso, ma vorremmo capire come può un Cda che ha pensato, soprattutto, a confermare l’amministratore delegato essere realmente in grado di dare una nuova strategia di sviluppo allo scalo. Serve una visione chiara, serve una governance capace di programmare e attrarre investimenti, non il solito manuale Cencelli applicato ai vertici di un’infrastruttura così importante per il territorio”.

