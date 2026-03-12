Dipasquale (Pd): “Aumento carburanti mette a rischio l’economia iblea”

Il deputato ha presentato un'interrogazione sul tema all'Ars

PALERMO – “Il caro carburanti, che nelle ultime settimane, ha registrato una forte impennata, sta colpendo duramente sia i cittadini sia i comparti economici. Nel territorio ibleo il gasolio rappresenta una risorsa essenziale per gli spostamenti e per molte attività produttive, dall’agricoltura in serra al trasporto su gomma di ortofrutta e prodotti caseari, fino all’edilizia, ai servizi artigiani e alla logistica legata all’export agroalimentare”. Lo dichiara in una nota il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale, che annuncia di aver presentato un’interrogazione al governo regionale sul tema.

“Da giorni – prosegue – raccogliamo il sentimento di paura e lo sgomento di numerosi produttori iblei che, da un giorno all’altro, hanno visto aumentare il prezzo dei carburanti e temono di tornare alla situazione di quattro anni fa, quando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia determinò una grave crisi energetica e una lunga fase inflattiva, i cui effetti ancora oggi si fanno sentire”.

“Per questo motivo, raccogliendo l’appello delle associazioni di categoria – conclude – ho presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative e quali azioni il governo regionale intenda mettere in campo per fronteggiare un’emergenza che rischia di penalizzare fortemente la provincia più a sud del Paese”.