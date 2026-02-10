Dipasquale (Pd): interrogazione all’Ars sullo stop ai lavori della Ragusa-Catania

"Assistiamo all'impasse con la preoccupazione per il mancati pagamento degli stipendi degli operai"

PALERMO – Una interrogazione scritta al governo della Regione Siciliana per sapere cosa sta facendo l’Esecutivo per recuperare il tempo perso e trovare una soluzione allo stop ai lavori del terzo lotto dell’autostrada Ragusa-Catania, oltre alla richiesta di convocazione dell’Anas e dell’assessorato alle Infrastrutture all’Assemblea regionale siciliana. Sono le azioni messe in campo dal deputato ragusano del Partito Democratico all’Ars, nello Dipasquale, in merito alla situazione che vede fermi i lavori della Ragusa-Catania.

“Il Pd era riuscito a portare avanti la progettazione e a finanziare i lavori di questa arteria fondamentale per lo sviluppo del sud-est della Sicilia – ricorda Dipasquale – ma ora assistiamo all’impasse con la preoccupazione per il mancato pagamento degli stipendi degli operai”.

Dipasquale, oltre alla interrogazione scritta al governo regionale, ha chiesto al presidente della commissione Ambiente, territorio e mobilità del Parlamento siciliano, Giuseppe Carta, la convocazione di una seduta ad hoc dell’organismo per ascoltare le spiegazioni di Anas e dell’assessorato alle Infrastrutture sulle possibili vie d’uscita alla situazione. “Non c’è un minuto da perdere – conclude Dipasquale -. il governo regionale si dia una mossa per assicurare i diritti dei lavoratori e rassicurare i cittadini sul prosieguo dei lavori di una infrastruttura fondamentale”.