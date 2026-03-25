L'uomo è deceduto sotto gli occhi della fidanzata e di due colleghi

Un malore improvviso mentre era a cena dopo il lavoro, poi la corsa dei soccorsi e il tentativo disperato di salvarlo: è morto così un uomo di 35 anni, dipendente del Comune di Genova. Ora sarà l’autopsia a chiarire cosa abbia provocato l’arresto cardiaco.

Genova, il malore in pizzeria dopo il turno di lavoro

La pm Patrizia Petruzziello ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, deceduto domenica sera in una pizzeria del quartiere della Foce, a Genova.

Il 35enne aveva appena terminato il turno all’ufficio anagrafe di corso Torino, aperto in via straordinaria per consentire ai cittadini di ottenere la tessera elettorale o la carta di identità necessarie per votare al Referendum costituzionale.

Dopo il lavoro aveva deciso di fermarsi a cena insieme a due colleghi e alla fidanzata. Durante la serata, si è sentito male.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i volontari della Squadra emergenza e l’automedica del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Indagini sui farmaci per dimagrire

Secondo quanto riferito dalla fidanzata ai carabinieri, il 35enne era seguito da un endocrinologo per un percorso di riduzione del peso e, da dicembre 2024, assumeva farmaci prescritti per dimagrire.

Sarà ora l’autopsia, insieme agli esami tossicologici affidati al medico legale Giulia Molinari, a stabilire se i medicinali o il loro dosaggio possano aver avuto un ruolo nell’arresto cardio-circolatorio.

Il cordoglio del Comune

“La notizia della sua morte ci colpisce profondamente e lascia sgomenta tutta l’amministrazione comunale – si legge nella nota di cordoglio della sindaca Silvia Salis e della giunta – Se ne va un giovane lavoratore che, con dedizione e senso del dovere, era quotidianamente al servizio della città e dei cittadini, come dimostrato anche dal suo impegno fino a poche ore prima della tragedia. In questo momento di grande dolore, l’amministrazione esprime la più sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Marco”.

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