Direttore artistico e ritrattista: l’ascesa di Alfonso Restivo

Catanese, acclamato e riconosciuto dalla critica internazionale

CATANIA – Ogni mostra ed ogni evento diretto ed organizzato dal Maestro d’arte Alfonso Restivo, sono dei veri e propri show. Dove le performance d’arte s’intrecciano con le opere esposte. Acclamato e riconosciuto dalla critica internazionale e dai vari personaggi del jet set mondiale come “il Ritrattista dei Vip”. E adesso curatore d’arte e direttore artistico tra i più quotati e ricercati d’Italia.

Dopo il successo dei numerosi eventi d’arte e cultura nel quartiere di Brera a Milano in ville storiche, abbazie e castelli medievali il catanese Alfonso Restivo da curatore indipendente conquista, con la volontà e la caparbietà tipica di chi è nato ai piedi dell’Etna, anche Roma.

“Da gennaio- dichiara Alfonso Restivo definito dalla stampa statunitense uno tra i migliori artisti under 50- curerò “Spazio Mecenate”. Un luogo espositivo culturale, a due passi dal Colosseo.

A Milano in Brera ho sviluppato un progetto retro’ dal titolo “Concept Art Brera anni ’70”. Per un tuffo nel passato creando uno speciale dialogo e una correlazione tra la galleria moderna e la bottega d’arte degli anni ’70 in Brera. Con migliaia di visitatori nei diversi eventi”.

Un inizio d’anno importante per Alfonso Restivo. Che oltre ai progetti Concept art Brera e 29art district, nel quadrilatero della moda internazionale milanese, selezionerà, valuterà e darà spazio anche a diversi artisti internazionali. Per una contaminazione artistica di grande impatto visivo anche nella capitale sviluppando così un contesto socio culturale ricco di stimoli e di crescita.

Il siciliano Alfonso Restivo dopo aver esposto, diretto ed organizzato mostre un tutta Italia, con sviluppo sia in Cina che negli Stati Uniti, a poco più di quarant’anni con la sua competenza e professionalità, è entrato di diritto a far parte dei Curatori e Direttori Artistici più influenti d’Italia. Come Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Massimo De Carlo, Miuccia Prada e Massimiliano Gioni diventando punto di riferimento per centinaia di artisti internazionali.

“Un museo o una galleria- continua Alfonso Restivo che subito dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Catania da 10 anni vive e insegna a Milano- sono e devono essere la casa di tutti per uno spazio di dialogo e analisi. In modo da poter diffondere un messaggio artistico forte e allo stesso tempo rivoluzionario capace di parlare a tutti e scuotere le coscienze”.