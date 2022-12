Lo sfogo: “Occupano il posto disabili ma non possono essere multati”

Riposto: la segnalazione attraverso i suoi social da Rosario Melissa, componente dell’associazione “Una storia possibile”

1' DI LETTURA

Riposto. “Siamo in via Gramsci a Riposto: è dal mese di luglio che una signora attende che venga collocata la segnaletica per il suo parcheggio per disabili. Gli altri automobilisti nel frattempo posteggiano sulle strisce gialle e i vigili non possono prendere provvedimenti”. A raccontare a Live Sicilia ciò che accade è un cittadino di Riposto, Rosario Melissa, componente dell’associazione politica e culturale “Una storia possibile”.

“La signora ha un’autorizzazione rilasciata a luglio e da allora sta aspettando la segnaletica verticale, ma attende pure che sia corretta la segnaletica orizzontale”, prosegue Melissa, che su Facebook aveva attaccato anche l’inciviltà degli automobilisti: “Per non pagare il parcheggio si posizionano sulle strisce gialle del parcheggio disabili. La signora, proprietaria dello stallo privato, chiama i vigili che rispondono che poiché manca il segnale verticale non possono multarlo”.