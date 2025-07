Disagi sui voli per Pantelleria, il Mit chiede spiegazioni alla compagnia Dat

La richiesta di una relazione da parte del Ministero delle infrastrutture

PALERMO – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha chiesto chiarimenti alla compagnia aerea Danish Air Transport (Dat) in seguito ai disagi e ai disservizi subiti dai passeggeri diretti a Pantelleria lo scorso fine settimana. La Direzione generale per il trasporto aereo del Ministero, su indicazione del ministro Matteo Salvini, ha inviato una lettera ufficiale alla compagnia.

Il Mit, “considerata la gravità di quanto accaduto”, ha domandato alla compagnia danese, che gestisce i servizi di continuità territoriale aerea da e per Pantelleria, “una puntuale relazione sulle cause di quanto accaduto e sulle misure atte ad evitare per il futuro il ripetersi di situazioni analoghe, a maggior ragione perché in avvio della stagione estiva”.

