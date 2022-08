Il soccorso della Guardia Costiera.

TRAPANI – Disavventura in mare per un gruppo di turisti inglesi, soccorsi dalla Guardia Costiera. Si trovavano su di un gommone colpito da un’avaria mentre navigava a circa 9 miglia dal porto di Castellammare del Golfo. Una distanza che si stava ancora più estendendo dopo il blocco del motore a causa del vento e delle correnti. A bordo del gommone, una imbarcazione d una decina di metri, si trovavano sei turisti (5 uomini ed una donna) che in mattinata erano partiti da Palermo, destinazione la riserva dello Zingaro. Uno di loro ieri attorno alle 14.30 ha chiamato il numero di soccorso della Capitaneria, chiedendo aiuto, e in meno di mezz’ora una unità della Guardia Costiera ha raggiunto gli spaventati turisti. Loro sono stati trasbordati sul mezzo della CC.PP., mentre il gommone veniva rimorchiato in porto da un’ altra unità privata intervenuta. Già attorno alle 16 tutti arrivavano sani e salvi nel porto di Castellammare del Golfo