 Discarica abusiva a Belmonte Mezzagno: indagati due uomini
L'intervento dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
di
PALERMO – Due uomini, di Belmonte Mezzagno, di 57 e 53 anni, sono indagati per gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale abbandonato. Ai due indagati i carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Termini Imerese.
      Secondo l’accusa, tra agosto e dicembre del 2024, i due avrebbero messo in atto un sistema illegale di smaltimento di rifiuti: dalla raccolta al trasporto e al deposito illecito anche di materiali di risulta proveniente da cantieri edili. I rifiuti, trasportati con due autocarri a Belmonte Mezzagno, venivano abbandonati in un’area isolata: i detriti erano riversati in una vallata sottostante il sedime stradale e venivano incendiati. I due mezzi utilizzati per il trasporto sono stati sequestrati.

