Discarica abusiva nel Palermitano: mezza tonnellata di pesce in strada

PALERMO – Una discarica abusiva si è formata in un’area residenziale sulla strada statale che porta da Ficarazzi a Bagheria, in provincia di Palermo.

Scaricata mezza tonnellata di pesce

In un’area incustodita, infatti, è stata infatti scaricata mezza tonnellata di pesce invenduto. Anche a causa del gran caldo che ha colpito la Sicilia in questi ultimi giorni, l’aria si è fatta irrespirabile per i residenti della zona.

La difficile situazione va avanti da diversi giorni. I residenti hanno provato a cercare una soluzione per la discarica abusiva ma al momento non hanno ricevuto risposta dagli organi competenti.