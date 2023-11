Discarica Oikos, i sindaci di Motta e Misterbianco “sollecitano” l’udienza

"Fissare in tempi rapidi" l'udienza di merito

MISTERBIANCO – A seguito dell’ordinanza n. 350/2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che rende possibile un riutilizzo temporaneo della discarica Valanghe d’Inverno, i legali dei Comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia hanno chiesto formalmente al collegio giudicante di «fissare in tempi rapidi l’udienza di merito per la trattazione del giudizio» sul ricorso di Oikos spa.

Nei giorni scorsi, infatti, l’ordinanza ha sospeso gli effetti della precedente sentenza n. 391/2023 – che aveva invece bloccato lo smaltimento dei rifiuti nell’impianto – in attesa della decisione dello stesso Cga sul ricorso presentato dalla società che gestisce l’impianto, in territorio di Motta.

«Chiediamo una decisione in tempi solleciti – affermano i sindaci di Misterbianco, Marco Corsaro, e Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà – considerati i rischi per la salute dei cittadini dovuti al ripristino della discarica. C’è inoltre l’interesse di tutte le parti a definire una vicenda che attiene al campo esclusivo della giustizia amministrativa, slegata dal contesto politico locale e regionale, e che auspichiamo non si prolunghi ulteriormente. Noi, in questa sede e nelle altre competenti e opportuni, stiamo facendo e faremo sempre valere le ragioni del diritto alla salute delle nostre comunità», concludono i sindaci.

Nella richiesta indirizzata al Cga – firmata dai legali Nicolò D’Alessandro, in rappresentanza del Comune di Misterbianco, e Agatino Cariola, in rappresentanza del Comune di Motta Sant’Anastasia – si sottolinea inoltre «l’esigenza di dare piena applicazione, nella vicenda, al principio di precauzione che impone di limitare il possibile pregiudizio alla salute della popolazione».