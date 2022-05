“Stop alle discariche abusive”, installate telecamere

L'iniziativa dell'amministrazione: "Tolleranza zero per chi continua a sporcare il paese"

CATANIA – Il comune di Tremestieri Etneo ha installato delle telecamere per impedire la formazione di discariche abusive. I sistemi di sorveglianza sono attivi da lunedì 2 maggio nei siti di maggiore criticità. “Ciò consentirà – si legge in una nota del comune – di individuare e multare tutti gli incivili che continuano a sporcare il territorio”.

“Scempio quotidiano”

“Abbiamo deciso – dice il sindaco Santi Rando – di porre la parola fine allo scempio che quotidianamente viene perpetrato da chi si ostina a non rispettare le regole della raccolta differenziata. Si predisporrà una raccolta straordinaria dei rifiuti non conformi abbandonati ancora giacenti sulle strade e contestualmente si adotterà la formula della tolleranza zero nei confronti di chi continua a sporcare il paese”.

“Poiché esortazioni e appelli alla civiltà non sembrano sortire effetti sugli incivili – prosegue Rando – è necessario inasprire controlli e sanzioni. Ci prefiggiamo in tal modo di avere finalmente un paese pulito a beneficio di tutti e soprattutto di chi rispetta le regole e l’ambiente”.