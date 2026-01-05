 Milazzo, disinnescato l'ordigno bellico da 115 chili
Disinnescato l’ordigno bellico da 115 chili ritrovato a Milazzo

Intervenuto l'Esercito
MESSINA
di
MILAZZO (MESSINA) – Si sono concluse le operazioni di bonifica dal residuato bellico trovato nei giorni scorsi nel comune di Milazzo. L’attività di disinnesco in sicurezza è stata pianificata col coordinamento della Prefettura di Messina.

L’intervento dell’Esercito a Milazzo

La bonifica ha riguardato una bomba d’aereo da 250 libbre (circa 115 Kg) trovata durante i lavori di scavo per la realizzazione di un fabbricato. Le attività sono state gestite dal centro operativo avanzato ed effettuate dal 4° reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’esercito.

Una volta messa in sicurezza l’area, che ha comportato anche l’evacuazione di circa 1500 residenti, l’ordigno è stato neutralizzato attraverso la rimozione degli organi sensibili e successivamente trasportato in una cava per la distruzione. Per la neutralizzazione sono state impiegate tecniche che consentono di operare attraverso strumenti robotizzati.

