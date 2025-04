Dissesto idrogeologico, in gara i lavori sulla Sp 1 a Montelepre

Schifani: mantenuto l'impegno preso a dicembre

PALERMO – La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico interviene a Montelepre, in provincia di Palermo, per mettere in sicurezza la Strada provinciale 1. È stata pubblicata, infatti, la gara da 1,5 milioni di euro per l’intervento che metterà fine a un lungo periodo di disagi e pericoli per i residenti della zona a causa di numerosi episodi di caduta massi.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso ai primi di dicembre dello scorso anno con il comprensorio – commenta il presidente della Regione, Renato Schifani, al vertice della struttura – accelerando l’iter che ha portato, in una prima fase, al finanziamento e all’acquisizione della progettazione. Ora procediamo con il bando per avviare i lavori in uno snodo strategico per i collegamenti di quest’area”.