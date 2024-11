“Dissidanza”, ai Cantieri della Zisa il festival internazionale

La serata d'apertura con lo spettacolo "Folie douce"

PALERMO – Prima serata, giovedì 7 novembre dalle 19,30 (ingresso dalle 19,15) nello spazio Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, per la quarta edizione del Festival Internazionale Multidisciplinare Dissidanza, organizzato dal Centro coreografico l’Espace di Palermo, diretto da Giovanni Zappulla.

La rassegna conta quest’anno sulle partnership di Curva Minore, Cantieri della Zisa, Institut Français, Circ’opificio e sul sostegno dei progetti europei Erasmus Plus “Co.Da.Si. Danza contemporanea per la sostenibilità e l’inclusione” e “Playing Bodies”, del Ministero dello Sport nell’ambito del Progetto per l’inclusione “Educare Insieme”, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Il festival “Dissidanza”

Il Comune di Palermo ha sovvenzionato la serata d’esordio, che sarà pertanto a ingresso gratuito. Il festival sarà aperto giovedì 7 novembre dalla compagnia corsa Cie Vialuni di Ajaccio (Francia), con “Folie douce” (45 minuti). Direzione artistica e ideazione di Michèle Ettori, composizione musicale live di Fabien Delisle, danzatori Fabien Delisle, Michèle Ettori, Sandrine Gout, Raphaël Soleilhavoup.

In scena la “follia” perenne ma dolce e paziente dell’anima corsa, radicata tra il proprio intoccabile patrimonio poetico e culturale, il Mediterraneo e le fisiologiche quanto possenti influenze delle vicine – non soltanto geograficamente – Italia e Francia.

Alle 20,30 l’artista circense messicana Mafer Bestard metterà in scena la performance in sospensione capillare “Human Nature” (10 minuti). La riflessione spettacolare e ardita di un’artista che lavora sul “limite” dell’essere umano, sulla scena come nella vita. Per le altre due serate, venerdì 8 e sabato 9 novembre, il biglietto costerà 8 euro, ridotto 6, mini abbonamento al prezzo di 10 euro.