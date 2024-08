Disturbano gli automobilisti ai caselli della A18: sanzionate 2 donne

Ai varchi di San Gregorio

CATANIA – Due donne, una 18enne ed una 42enne rispettivamente di origine greca e romena, sono state fermate e sanzionate dalla Polizia perché disturbavano gli automobilisti in transito ai caselli autostradali di San Gregorio di Catania chiedendo in alcuni casi puro denaro.

In particolare estraevano dalle macchinette dei caselli i biglietti del pedaggio per consegnarli agli utenti in transito chiedendo loro denaro. La 42enne è risultata implicata in passato in truffe.

Alla vista degli agenti, hanno cercato di fuggire e di dileguarsi tra le campagne adiacenti, ma sono state raggiunte.