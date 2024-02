Ditta edile a fuoco nel Palermitano: notte di lavoro per i vigili del fuoco

In cielo si è alzata una densa nube nera

PALERMO – Un incendio è divampato in una ditta edile di Partinico, in provincia di Palermo, nei pressi dello svincolo autostradale a pochi passi dalla stazione di servizio Brugnano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le altissime fiamme. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La ditta colpita dal rogo aveva nei magazzini materiale plastico ed anche manufatti prefabbricati in legno. I danni sono in via di quantificazione ma si parla di svariate decine di migliaia di euro.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con un flex il cancello d’ingresso della ditta per poter entrare e spegnere le altissime fiamme. In cielo si è alzata una densa nube nera, provocata dalla combustione del materiale plastico.