Divampano numerosi incendi a Palermo e provincia

A fuoco anche diversi cumuli di spazzatura

1' DI LETTURA

PALERMO – I vigili del fuoco e la forestale sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi a Palermo e in provincia.

I roghi sono divampati a Polizzi Generosa, in un canneto di Villagrazia di Carini, a Blufi e lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra Partinico e Balestrate.

In città di nuovo fiamme nel quartiere Borgo Nuovo, che nei giorni scorsi aveva subito anche gli effetti del rogo nella discarica di Bellolampo. Fiamme pure vicino alla via Bronte, dove è andato in fumo una parte del bosco.

Si registrano anche incendi ai cassonetti ricolmi di spazzatura e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiro a Segno.