 Dodicenne investito a Milano, è in gravissime condizioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Dodicenne investito da un furgone a Milano, è in gravissime condizioni

È stato trasportato in ospedale con un elicottero
INCIDENTE
di
1 min di lettura

MILANO – Un ragazzino di 12 anni è stato travolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, da un furgone mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro a Milano. 

Il ragazzino, secondo quanto comunicato dalla polizia locale, era incosciente all’arrivo dei sanitari sul posto dove erano presenti anche i genitori.

Il giovane è in gravissime condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero.

Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI