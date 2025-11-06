MILANO – Un ragazzino di 12 anni è stato travolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, da un furgone mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro a Milano.
Il ragazzino, secondo quanto comunicato dalla polizia locale, era incosciente all’arrivo dei sanitari sul posto dove erano presenti anche i genitori.
Il giovane è in gravissime condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero.
Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Stando a una prima ricostruzione, sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.