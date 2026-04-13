Lo scontro frontale fra un'auto e un motorino elettrico a Portella di Mare

PALERMO – È stato uno scontro frontale a provocare la morte del diciottenne Amedeo D’Amico, nella notte di sabato 11 aprile, a Portella di Mare, frazione del comune di Misilmeri. Viaggiava a bordo di un motorino elettrico entrato in collisione con una macchina. Assieme a lui c’era il cugino di 14 anni, ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo con fratture alla gamba, al femore e alla mano. La prognosi è riservata.

I due ragazzini viaggiavano in via Nazionale, nella frazione di Portella di Mare, in direzione di Villabate per tornare a casa. Dopo l’impatto sono stati sbalzati oltre il guard rail. Secondo l’avvocato Giuseppe La Barbera, che assiste i familiari della vittima e del ferito, ci sarebbero i presupposti per contestare il reato di “omicidio stradale” al giovane poco più che maggiorenne che si trovava al volante della macchina. Anche lui è rimasto ferito dopo che l’auto si è ribaltata. Il legale ha svolto delle indagini difensive, contenute in un esposto presentato alla Procura della Repubblica.

Al caso lavorano i carabinieri. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita giovedì. Prima verranno svolti altri esami strumentali. Bisogna accertare la precisa dinamica dell’impatto, la velocità della macchina e se ha invaso la corsia opposta in fase di sorpasso.

C’è sgomento per la morte del diciottenne, sui social ci sono i post di chi si trovava sul posto e ha assistito alle urla strazianti dei genitori e della nonna. Si solleva anche il grido di allarme per una strada, la via Nazionale, che andrebbe messa in sicurezza a cominciare dalla pubblica illuminazione.