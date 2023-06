Domani il Memorial Davide Villa: l’agente morto dopo il lotto di AstraZeneca

"Mi auguro che anche Catania vorrà ricordare un suo figlio, vittima del dovere", spiega il fratello Fabrizio.

CATANIA. Davide Villa, 50 anni, non c’è più da due anni. Poliziotto della squadra mobile di Catania, è morto dopo il ricovero in ospedale perché si era sentito male dopo avere avuto somministrato una dose del vaccino AstraZeneca del lotto sospeso dall’Aifa.

Suo fratello Fabrizio da tempo invoca giustizia in un percorso giudiziario che farà il suo corso.

Domani, domenica, intanto verrà reso omaggio a Davide con il Memorial Davide Villa, terzo Motoraduno NOI PER DAVIDE che si terrà a Roccavaldina, in provincia di Messina.

Ecco le parole del fratello Fabrizio.

DEDICHIAMO A DAVIDE IL MOTORADUNO. “Mio fratello insieme ad altri suoi colleghi della Squadra Mobile di Catania organizzava ogni anno in questo periodo un motoraduno. Un momento di distensione e condivisione con la passione comune delle due ruote. Adesso, dopo la sua scomparsa, ho accolto favorevolmente il desiderio di molti suoi colleghi e abbiamo deciso di dedicare a Davide il motoraduno in un Memorial a lui intitolato. Quindi per il terzo anno consecutivo appuntamento alle 8 del mattino sotto i locali della Squadra Mobile di Catania per partire alla volta di Roccavaldina dove adesso Davide riposa nel cimitero del paese a lui tanto caro”.

L’INIZIATIVA. “Quest’anno l’evento dedicato a Davide avrà una parentesi spirituale con la presenza di Fra Massimo Corallo che verrà apposta da Catania per celebrare la messa in suo ricordo. Inoltre Fra Massimo impartirà la benedizione dei caschi. Alla fine dell’evento religioso sosteremo tutti davanti la tomba di Davide per qualche minuto di raccoglimento”.

“A NOI RESTA IL DOLORE”. “Davide è andato via troppo presto e io aggiungo ingiustamente a causa di un vaccino che avrebbe dovuto invece salvarlo. A noi resta il dolore e sentiamo tutti la sua mancanza. Adesso è il momento del ricordo ed è giusto farlo così. Lo faremo con i suoi più cari amici e colleghi della Polizia di Catania che in questi anni sono stati vicini alla nostra famiglia con affetto sincero”.

“MI AUGURO CHE ANCHE CATANIA VORRA’ RICORDARE UN SUO FIGLIO”. “Voglio ringraziare il sindaco di Roccavaldina Salvatore Visalli per la disponibilità e l’accoglienza al motoraduno. Il Paese sarà invaso da moto ma sarà come un pellegrinaggio. Infine mi auguro che anche Catania vorrà ricordare un suo figlio, vittima del dovere, che tanto ha fatto per la lotta alla criminalità alla Squadra Mobile della sua Città”.