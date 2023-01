Lo rende noto il Viminale.

1' DI LETTURA

ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, domani alle ore 15.00, sarà in Prefettura a Agrigentoper presenziare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto. Seguirà, alle ore 16.30, un punto stampa. Lo rende noto il Viminale.