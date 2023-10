Domenica 29 ottobre, Catania-Avellino in diretta su Rai 2

Lo annuncia la Lega Pro

CATANIA – Per la prima volta una partita della regular season della Serie C sarà trasmessa in diretta di domenica pomeriggio su Rai 2. Lo annuncia la Lega Pro. Si tratta della partita Catania-Avellino in programma domenica 29 ottobre 2023 dalle ore 16 in diretta dallo stadio “Massimino”: rossazzurri contro biancoverdi, due club dalla grande tradizione calcistica, con trascorsi in Serie A e seguiti da moltissimi tifosi.

La domenica su Rai 2 con la visione di Catania-Avellino è un altro segnale della crescita e del miglioramento di una categoria seguita da milioni di tifosi italiani, che sta guadagnando visibilità sempre maggiore.