Dominio Canada, pesante 6-0 al Qatar e qualificazione ipotecata

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Il Canada asfalta il Qatar nella seconda giornata del girone B ai Mondiali 2026. Successo per 6-0 per gli uomini di Marsch, che dominano in lungo in largo ma perdono il centrocampista del Sassuolo Konè, vittima di un infortunio terribile alla gamba sinistra nel secondo tempo. Uscito in barella la mezzala neroverde, il cui torneo è certamente finito. Protagonista del match Jonathan David, autore di una tripletta (29′, 48′, 92′). In rete anche Larin (16′), al secondo gol consecutivo, e Saliba (64′). Il Qatar completa una gara da incubo con l’autogol del 5-0 di Al Mannai e con le espulsioni di Al Amin e di Madibo.

Goleada che proietta il Canada – alla prima vittoria nella sua storia ai Mondiali – in testa al girone B con 4 punti, a pari merito con la Svizzera ma con due gol fatti in più e uno in meno subito. Terza la Bosnia e quarto il Qatar a un punto. Nell’ultima giornata Canada e Svizzera si sfideranno per il primato, il 24 giugno, alle 21; alla stessa ora saranno in campo Bosnia e Qatar.

Il Canada parte forte e sfiora il vantaggio al 6′ con un destro al volo di David respinto da Abunada. Subito assedio dei nordamericani, che trovano l’1-0 al 16′ con Larin, bravo ad avventarsi sulla ribattuta di un tiro centrale di David. Continuano a spingere i padroni di casa e il raddoppio arriva al 29′ con il destro al volo di David. Al 31′ la salita si fa sempre più ripida per il Qatar, che resta in dieci uomini per l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Al Amin. Nel finale di frazione ecco il tris canadese con la doppietta di David al 48′.

Una sola squadra in campo anche nel secondo tempo, che viene bruscamente interrotto da un infortunio shock alla gamba di Konè, uscito in barella dopo un brutto contrasto con Madibo. Madibo poi espulso dopo un controllo al Var e Qatar in nove uomini al 54′. Dopo cinque minuti di stop, riprende l’assedio del Canada, che segna il 4-0 con la punizione di Saliba al 64′. Al 75′ è manita per i nordamericani, con il mancino di Shaffelburg che viene messo dentro da una goffa deviazione di Al Mannai. Nel finale gestione degli uomini di Marsch sino al triplice fischio.

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