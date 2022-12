“Dona a papa Benedetto la serenità di venire incontro a Te”

La preghiera scritta dall'arcivescovo di Catania.

CATANIA – “Dona o Dio, a papa Benedetto, la serenità di venire incontro a Te o Padre buono, il cui mistero di Amore egli ha scrutato e ci ha insegnato a conoscere” sono le parole della preghiera composta da monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, in risposta alla richiesta di Papa Francesco di pregare per il pontefice emerito, le cui condizioni di salute destano apprensione.

E ancora: “Donagli, Signore Gesù Buon Pastore, la consolazione di sentirsi accompagnato dalla Chiesa che ha servito con dedizione e tenerezza. Ponigli accanto la Madre Tua, perché possa tenergli la mano in questo passaggio verso la Pasqua eterna. Fa’ che nella forza dello Spirito la sua vita donata sia l’offerta suprema per una Chiesa unita e missionaria, e per un mondo pacificato. Amen”