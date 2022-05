Donato: “Mi candido per far rinascere la città”

“Chi mi conosce sa che le mie posizioni sono chiare e pacate, nel rispetto dei valori della costituzione"

1' DI LETTURA

PALERMO – Francesca Donato, ex Lega, candidata a sindaco di Palermo ha presentato ufficialmente la lista Rinascita Palermo e gli assessori designati. La leader di Rinascita Palermo ha presentato questa mattina i candidati della lista a suo sostegno nella cornice dell’Astoria Palace di via Montepellegrino. Sei i nomi scelti per la Giunta, tre figurano fra i candidati mentre altri tre risultano esterni. I nomi per la futura Giunta sono Fabrizio Davì, con la delega all’Edilizia Privata. La cantante Laura Mollica è stata scelta per la delega alla Cultura. Il professore Silvano Riggio invece si occuperà di Ecologia ed Ambiente. Fra i candidati invece, la leader di Rinascita Palermo ha scelto Fabrizio Romeo per la delega alla Scuola; l’ispettore dei vigili urbani Giorgio Armato per l’area della Sicurezza, mentre l’imprenditrice Nadia La Bosco si occuperà della delega alle attività Produttive.

Tra i candidati al consiglio comunale l’avvocato Vincenzo Sparti che ha seguito il ricorso contro l’obbligo vaccinale arrivato alla corte costituzionale e Fabio Crisà, palermitano che ha abbracciato la fede islamica.

“In questi anni mi hanno etichettato in tutti i modi, – dice Donato – l’ultima è di questi giorni ultra destra. Poi No vax, leghista e non meridionalista. Penso che le etichette si usino quando non ci sono argomenti per contestare le idee. Quindi è facile cercare di denigrare una persona mettendole delle etichette infamanti e denigratorie. Chi mi conosce sa che le mie posizioni sono chiare e pacate, nel rispetto dei valori della costituzione”.

Su l’accordo con Antonio Ingroia ha detto: “Ci siamo conosciuti ho seguito il suo percorso politico negli anni e l’ho sempre stimato, e chiacchierando abbiamo scoperto di avere tantissime cose in comune soprattutto nei valori e nelle battaglie e lui ha ritenuto trasparente e corretto appoggiarmi in questa candidatura a Palermo proprio per questa coincidenza di obiettivi e ideali”.