Donegani: “Sempre sicuro del mio operato”

L'ex deputato è stato assolto con formula piena.

PALERMO – “Assolto perché il fatto non sussiste”. Così l’ex deputato del Pd Miguel Donegani commenta sui social la sentenza di assoluzione con formula piena. “Sempre stato sicuro. Mai avuto dubbi, era solo questione di tempo. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e nel mio avvocato, oltre ad essere ovviamente sicuro del mio operato. Dopo 11 anni, si guarda al Futuro più forti e consapevoli di prima”, prosegue il deputato difeso dal fratello Jospeh Donegani e Miriam Lobello. Il filone processuale di Donegani riguardava non le spese pazze all’Ars ma il rendiconto delle spese di alcune manifestazioni, accuse (l’utilizzo della parte dei fondi per spese personali) sempre respinte dal parlamentare.