Donna accoltellata a Catania: è grave

Si valuta la posizione del marito

CATANIA – Una 51enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania con ferite di arma da taglio.

I carabinieri, che indagano, stanno vagliando la posizione del marito dal quale si stava separando.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in strada nel rione Picanello di Catania.

L’aggressione è avvenuta davanti a un negozio di via Villa Glori. L’uomo che ha accoltellato la donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe arrivato con uno scooter e ha colpito la donna sul marciapiede mentre la vittima ha cercato riparo nel negozio.

Dopo aver accoltellato la vittima, l’uomo ha abbandonata sul posto l’arma utilizzata, un coltello da cucina, fuggendo a piedi. I carabinieri che indagano stanno cercando il marito della vittima per interrogarlo.