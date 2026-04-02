 Donna accoltellata a Catania, si valuta la posizione del marito
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Donna accoltellata a Catania: è grave

ospedale Cannizzaro
Si valuta la posizione del marito
picanello
di
1 min di lettura

CATANIA – Una 51enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania con ferite di arma da taglio.

I carabinieri, che indagano, stanno vagliando la posizione del marito dal quale si stava separando.
Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in strada nel rione Picanello di Catania.

 L’aggressione è avvenuta davanti a un negozio di via Villa Glori. L’uomo che ha accoltellato la donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe arrivato con uno scooter e ha colpito la donna sul marciapiede mentre la vittima ha cercato riparo nel negozio.

Dopo aver accoltellato la vittima, l’uomo ha abbandonata sul posto l’arma utilizzata, un coltello da cucina, fuggendo a piedi.  I carabinieri che indagano stanno cercando il marito della vittima per interrogarlo.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI