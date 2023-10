Ha ricevuto diversi colpi, alcuni in organi vitali

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre, a Martina Franca in provincia di Taranto. Una donna, di 48 anni, è stata accoltellata al collo e al torace dopo una lite avvenuta nel rione Carmine ed è in gravi condizioni ma, fortunatamente, non rischierebbe la vita.

La donna è stata colpita con diverse coltellate, alcune delle quali in organi vitali.

L’aggressore è fuggito a bordo di un’altra auto, ma è stato poi fermato dai carabinieri. Ad accoltellare la donna è stato il marito, che è accusato di tentato omicidio.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i passanti, che sono stati attratti dalle urla della donna. Il marito della donna è stato condotto in carcere a Taranto dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore sarà interrogato dal pm.