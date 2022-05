Donna all’ottavo mese di gravidanza trovata morta in casa

Anche il neonato è deceduto

PALERMO – Una donna di 38 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata trovata a casa dal marito morta sul pavimento della sua abitazione in Antonio Vian a Palermo. Il coniuge ha lanciato l’allarme. I sanitari del 118 arrivati con il medico rianimatore hanno fatto di tutto per salvarla. Ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo senza vita ed è stato trasportato al Buccheri La Ferla dove con un parto cesareo d’urgenza è stato fatto nacere il bambino. Le condizioni del neonato sono molto gravi. Indagano i carabinieri.

AGGIORNAMENTO 17.40

Al Buccheri La Ferla è morto anche il bimbo della donna trovava sul pavimento morta in casa nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Il bimbo era nato con un parto cesareo di emergenza. Ma non ce l’ha fatta.