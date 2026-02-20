 Donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo
Donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo gravemente indiziato

Indagini dei carabinieri
il delitto
di
La procura di Firenze ha emesso decreto di fermo a carico di un uomo gravemente indiziato dell’omicidio della clochard tedesca 44enne trovata decapitata nell’area ex Cnr di Scandicci (Firenze) il 18 febbraio.

L’uomo è ricoverato in ospedale sotto sorveglianza e piantonamento; era stato individuato poco prima del ritrovamento del cadavere; sui suoi indumenti molteplici tracce di sangue.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Firenze, che stasera rende noto il fermo, hanno permesso di sequestrare reperti, tra cui un machete e un coltello con tracce di sangue vicini al corpo della vittima.

