Donna di 42 anni trovata morta dall’ex marito: non si esclude il femminicidio

Era già stata ricoverata per alcuni traumi cranici

Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta, questa mattina mercoledì 17 gennaio, e in una pozza di sangue nel letto della sua abitazione di Trento. A trovarla sarebbe stato l’ex marito. La donna era riversa nel letto. Sul luogo sono giunti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta.

Stando a quanto finora noto, l’ex partner di Panico si sarebbe presentato a casa della vittima dopo la telefonata della figlia, allarmata perché da giorni non aveva notizie della madre. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista, neppure quella dell’omicidio.

Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto a metà mattinata, quando l’ex marito della vittima ha allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto finora noto, la donna stava chiudendo una relazione con il nuovo compagno, che era stato sottoposto al divieto di avvicinamento. La 42enne era già stata ricoverata per alcuni traumi cranici.

Le forze dell’ordine non escludono la pista di un femminicidio e, stando ai primi rilievi, la donna sarebbe morta da circa 2 giorni. Si sta aspettando l’esito dell’esame autoptico preliminare. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trento. La vittima aveva una figlia di 16 anni e sarebbe separata dal primo marito, l’uomo che per primo ha lanciato l’all’arme.

Sul corpo della 42enne, secondo quanto finora reso noto, non sarebbero state trovate ferite da taglio. Solo dopo l’autopsia, però, si potrà sapere con certezza se si sia trattato di morte violenta o di malore. La Procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo.