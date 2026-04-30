 Marsala, donna morta dopo l'intervento: cinque medici assolti
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Donna morta per shock settico dopo l’intervento: Marsala, medici assolti

Marsala
Cade l'accusa di omicidio colposo
LA SENTENZA
di
1 min di lettura

Non fu l’operato dei medici a provocare la morte di una donna di 62 anni, operata all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala nel 2018. Rinviati a giudizio nel 2021, in cinque sono stati assolti dal giudice monocratico Francesco Parrinello perché il fatto non sussiste.

I medici – chirurghi e anestesisti – erano difesi dagli avvocati Rosario Loria del foro di Palermo, Arianna Rallo e Maria Genna di Marsala e Giovanni Battista di Trapani. Erano imputati per omicidio colposo. La donna era morta per uno shock settico dopo essere stata operata per un’occlusione intestinale.

I familiari della vittima, parte civile al processo, avevano chiesto un risarcimento danni di un milione e 800 mila euro. La difesa ha contestato la ricostruzione dei consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero e dal giudice secondo cui, gli imputati, con condotte diverse, avevano causato per negligenza e imperizia la morte della paziente.

L’avvocato Loria ha depositato una memoria difensiva di 63 pagine, nella quale ha evidenziato tutte le contraddizioni e tutte le criticità metodologiche, logiche e scientifiche emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale. ll giudice depositerà le motivazioni entro 90 giorni.

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