Ha un malore mentre fa il bagno: donna muore a Isola delle Femmine

La tragedia in un lido della nota località balneare

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Stava facendo un bagno al mare quando ha improvvisamente accusato un malore e ha perso i sensi. Una donna è stata notata in difficoltà in acqua ed è stata soccorsa dal bagnino e portata in riva. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118.

I soccorsi

Nonostante i tentativi di rianimare la donna, per lei non c’è stato nulla da fare. La tragedia al lido Beach di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove C.C, 56 anni, si era recata per trascorrere la giornata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

Il salvataggio a Sciacca

Pochi giorni fa, a Sciacca, nell’Agrigentino, la tragedia è invece stata evitata da un carabiniere libero dal servizio. Durante un’immersione subacquea, pratica di cui è un appassionato, ha salvato la vita di un bagnante. Il luogotenente Roberto Rizzo si è accorto subito che, a pochi metri da lui, c’era un’altra persona.

Un 66enne di Mazara del Vallo era in evidente difficoltà e in balia delle correnti dopo essere stato colto da un malore. lo ha immediatamente raggiunto, riuscendo a sostenerlo a galla fino a favorirne il soccorso da parte di altri bagnanti che, nel frattempo, a bordo di un pedalò, avevano in fretta raggiunto il tratto di mare interessato, in quel punto particolarmente profondo. Una volta raggiunta la riva, l’uomo è stato trasferito all’ospedale in ambulanza.